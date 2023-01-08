Финляндия отказалась присоединяться к НАТО раньше Швеции
Глава МИД Финляндии: Хельсинки не спешат стать членом НАТО раньше Швеции
Финляндия не спешит присоединиться к НАТО раньше Швеции и будет ждать, когда Стокгольму одобрят заявку на присоединение к альянсу. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.
"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", — сказал он журналистам перед началом конференции "Народ и оборона", которая проходит в шведском городе Сэлен.
По словам министра, Хельсинки и Стокгольм вместе завершат процесс получения членства в Североатлантическом блоке.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году, несмотря на вето со стороны Турции. При этом генсек не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.
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