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Регион
Опубликовано 8 января 2023, 17:43

Финляндия отказалась присоединяться к НАТО раньше Швеции

Глава МИД Финляндии: Хельсинки не спешат стать членом НАТО раньше Швеции

Финляндия не спешит присоединиться к НАТО раньше Швеции и будет ждать, когда Стокгольму одобрят заявку на присоединение к альянсу. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", — сказал он журналистам перед началом конференции "Народ и оборона", которая проходит в шведском городе Сэлен.

По словам министра, Хельсинки и Стокгольм вместе завершат процесс получения членства в Североатлантическом блоке.

В Турции напомнили о невыполненных условиях Швеции и Финляндии для вступления в НАТО
В Турции напомнили о невыполненных условиях Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году, несмотря на вето со стороны Турции. При этом генсек не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.

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Наталья Исакова
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