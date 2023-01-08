Финляндия отказалась присоединяться к НАТО раньше Швеции

Финляндия не спешит присоединиться к НАТО раньше Швеции и будет ждать, когда Стокгольму одобрят заявку на присоединение к альянсу. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", — сказал он журналистам перед началом конференции "Народ и оборона", которая проходит в шведском городе Сэлен.

По словам министра, Хельсинки и Стокгольм вместе завершат процесс получения членства в Североатлантическом блоке.