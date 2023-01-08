ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела села Новая Таволжанка. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, один снаряд попал в ангар для выращивания птицы, взрыв повредил кровлю постройки. Пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли Старобешевскую и Зуевскую ТЭС под Донецком. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, из-под завалов уже извлекли тело женщины. Спасательные работы продолжаются.