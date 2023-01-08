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8 января, 10:36

ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

<p>Последствия обстрела села Новая Таволжанка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1492" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Последствия обстрела села Новая Таволжанка. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один снаряд попал в ангар для выращивания птицы, взрыв повредил кровлю постройки. Пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет.

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Наталья Исакова

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