ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один снаряд попал в ангар для выращивания птицы, взрыв повредил кровлю постройки. Пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет.