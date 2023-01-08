Непривитые от ковида туристы смогут посещать Таиланд, но с условием
Непривитые от ковида туристы смогут въехать в Таиланд, сдав ПЦР-тест по прибытии
Таиланд по-прежнему смогут посещать путешественники, которые не делали вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Таиланда, пишет ТАСС.
Так, если у пассажира нет сертификата о полной вакцинации от CoViD-19, справки о выздоровлении, полученной не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвода, то по прибытии в страну он должен сдать ПЦР-тест.
"Если пассажир не может предоставить документы, то он подлежит тестированию по прибытии", — указали в Управлении.
Ранее российская авиакомпания Azur Air сообщала о том, что с 9 января сесть в самолёт, отправляющийся в Таиланд, могут только те, кто подтвердил вакцинацию от ковида.
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