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8 января, 10:34

Непривитые от ковида туристы смогут посещать Таиланд, но с условием

Непривитые от ковида туристы смогут въехать в Таиланд, сдав ПЦР-тест по прибытии

Таиланд по-прежнему смогут посещать путешественники, которые не делали вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Таиланда, пишет ТАСС.

Так, если у пассажира нет сертификата о полной вакцинации от CoViD-19, справки о выздоровлении, полученной не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвода, то по прибытии в страну он должен сдать ПЦР-тест.

"Если пассажир не может предоставить документы, то он подлежит тестированию по прибытии", — указали в Управлении.

Таиланд планирует снова обязать туристов предоставлять сертификаты о ковид-вакцинации

Таиланд планирует снова обязать туристов предоставлять сертификаты о ковид-вакцинации

Ранее российская авиакомпания Azur Air сообщала о том, что с 9 января сесть в самолёт, отправляющийся в Таиланд, могут только те, кто подтвердил вакцинацию от ковида.

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Unsplash

Илья Суриков
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