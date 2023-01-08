Кабмин поддержал проект о признании экстремистскими карт, нарушающих целостность РФ

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому к экстремистским материалам приравниваются карты, оспаривающие территориальную целостность России. Копия документа появилась в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом изложенных замечаний", — говорится в отзыве кабмина.

Как указали в правительстве, в законопроекте нет положений, указывающих на характеристики, которые бы позволяли однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ.

Так, неясно, будут ли подпадать под действие находящиеся в обороте и распространяемые карты и иные подобные материалы, изданные ранее, до принятия в состав России новых субъектов. Также это касается материалов, производство которых было завершено на момент принятия решений. Вместе с тем в правительстве отметили, что следует учитывать и задачи картографических изображений, которые являются источником информации.

"В то же время их включение в понятие "экстремистские материалы" на основании предлагаемого критерия подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации. Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики", — отмечается в документе.