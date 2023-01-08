В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова.

"У таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", — сказал Хамзаев РИА "Новости".

Депутата возмутили недавние высказывания Смольянинова, который заявил о том, что готов сражаться за Украину. Он также добавил, что ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от неё останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел".