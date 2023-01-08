В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова
Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова.
"У таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", — сказал Хамзаев РИА "Новости".
Депутата возмутили недавние высказывания Смольянинова, который заявил о том, что готов сражаться за Украину. Он также добавил, что ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от неё останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел".
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Ранее Лайф писал, что в середине октября в отношении Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. 38-летний артист в одном интервью высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО. В итоге суд оштрафовал актёра за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей.