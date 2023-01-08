Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал FIS организацией, которая "продолжает хоронить лыжи". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он также рассказал, какой интерес представляет "Тур де ски" без российских спортсменов.

Журналист отметил, что одним глазом следит за многодневной лыжной гонкой, в основном за протоколами, и мало смотрит сами гонки.

"Я не очень понимаю, почему последнюю гонку все вместе бегут. Мне кажется, FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи. Потому что, когда бегут с гандикапом, так значительно интереснее. Всем всё понятно", — подчеркнул Губерниев.