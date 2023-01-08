Дмитрий Губерниев назвал FIS организацией, которая "продолжает хоронить лыжи"
Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал FIS организацией, которая "продолжает хоронить лыжи". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он также рассказал, какой интерес представляет "Тур де ски" без российских спортсменов.
Журналист отметил, что одним глазом следит за многодневной лыжной гонкой, в основном за протоколами, и мало смотрит сами гонки.
"Я не очень понимаю, почему последнюю гонку все вместе бегут. Мне кажется, FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи. Потому что, когда бегут с гандикапом, так значительно интереснее. Всем всё понятно", — подчеркнул Губерниев.
Кстати, особенно комментатор выделил шведскую лыжницу Фриду Карлссон, которая впервые выиграла "Тур де ски". По словам комментатора, она большая молодец, выдающаяся спортсменка и мужественная девушка.
Напомним, 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2022/2023. Впервые же FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022 в марте 2022-го.
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