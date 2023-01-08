В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО

Турция выдвигает невыполнимые для Швеции условия о присоединении страны к НАТО. Так считает шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Reuters.

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", — сказал он на конференции "Народ и оборона".

Напомним, Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. При этом против вступления двух стран в альянс выступали Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.