В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО
Турция выдвигает невыполнимые для Швеции условия о присоединении страны к НАТО. Так считает шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Reuters.
"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", — сказал он на конференции "Народ и оборона".
Напомним, Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. При этом против вступления двух стран в альянс выступали Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году, несмотря на вето со стороны Турции. При этом генсек не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.
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