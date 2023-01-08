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Регион
Опубликовано 8 января 2023, 18:52

В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО

Турция выдвигает невыполнимые для Швеции условия о присоединении страны к НАТО. Так считает шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Reuters.

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", — сказал он на конференции "Народ и оборона".

"Военная мысль": Россия нарастит войска на севере, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО
"Военная мысль": Россия нарастит войска на севере, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Напомним, Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. При этом против вступления двух стран в альянс выступали Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году, несмотря на вето со стороны Турции. При этом генсек не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.

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Unsplash

Илья Суриков
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