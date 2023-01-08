Юрий Дудь ликвидировал российское ИП
Журналист и блогер Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП, на которое ранее был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его YouTube-канала. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Уточняется, что с 11 ноября товарным знаком "вДудь" владеет компания "Бутово продакшн", которая зарегистрирована в Барселоне.
Напомним, Минюст РФ внёс Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов в середине апреля 2022 года. В июне стало известно, что видеоблогер решил оспорить это решение в суде. Лефортовский суд отклонил административный иск журналиста к Минюсту России, в котором блогер оспаривал данный статус. В июле 2022 года журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних за интервью с геем-акционистом Фёдором Павловым-Андреевичем.
* Признан иностранным агентом.