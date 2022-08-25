Суд признал законным штраф Дудю за пропаганду нетрадиционных отношений
Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет РИА "Новости".
"Постановление мирового судьи судебного участка № 271 в отношении Дудя оставлено без изменений", — сообщили в суде.
Напомним, в июле журналиста признали виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В качестве административного наказания блогеру был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.
В середине апреля Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов. Вместе с ним в перечне оказалась политолог Екатерина Шульман*. В июне стало известно, что видеоблогер решил оспорить это решение в суде. Причём Дудь настаивал на том, что сам статус иноагента ему якобы присвоили незаконно, да к тому же не направили ему уведомление о включении в соответствующий реестр. В результате Лефортовский суд отклонил административный иск журналиста к Минюсту России, в котором блогер оспаривал данный статус.
* Включены в реестр СМИ-иноагентов.
YouTube / вДудь (Юрий Дудь внесён в реестр СМИ-иноагентов)