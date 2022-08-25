В Ухте ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за бушующих в Республике Коми лесных пожаров в Ухте введён режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба администрации города во "ВКонтакте". По данным Лайфа, смог накрыл Сыктывкар. Местные жители прислали видео, на которых заметен дым.
Смог накрыл Сыктывкар из-за пожаров в Республике Коми. Видео © LIFE
"На территории МОГО "Ухта" введён режим чрезвычайной ситуации для принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Ситуация находится на особом контроле главы Ухты", — говорится в сообщении.
Пожар действует возле города на бывшем торфяном болоте, причём горение интенсивное и с большим количеством дыма. Из-за значительных объёмов горючего и отсутствия осадков ликвидировать огонь сложнее. При этом пожар не представляет угрозы населённым пунктам и объектам экономики. Сил МЧС достаточно для того, чтобы защитить гражданские постройки и линии газопровода, отметили в администрации.
Сейчас на месте работают руководство и специалисты регионального лесопожарного центра, Ухтинского лесничества и добровольцы. Ещё ожидается передислокация 38 парашютистов-пожарных из других районов республики, а из Красноярского края должны прибыть 50 специалистов. Также в борьбе с пожаром со вчерашнего дня задействованы вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжёлая техника.
Ранее Собянин выразил надежду на локализацию лесного пожара в Рязанской области в ближайшие дни. Мэр Москвы подчеркнул, что ситуация остаётся сложной.
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Кадр из видео LIFE