Белоруска Алимбекова выиграла спринт на Кубке Содружества по летнему биатлону
Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала победительницей спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону, первый этап которого проходит в Сочи.
Несмотря на два промаха, она продемонстрировала великолепный ход по дистанции и опередила соперниц. Второй стала Анастасия Шевченко, которая была точна на огневых рубежах и уступила полсекунды Алимбековой. Бронза у Ирины Казакевич, уступившей чуть больше двух секунд победительнице.
Ранее Лайф рассказывал, что в аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал россиянин Антон Бабиков. Вместе с ним в тройку сильнейших попали Эдуард Латыпов и Алексей Вагин.
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