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25 августа, 11:38

Белоруска Алимбекова выиграла спринт на Кубке Содружества по летнему биатлону

Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала победительницей спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону, первый этап которого проходит в Сочи.

Несмотря на два промаха, она продемонстрировала великолепный ход по дистанции и опередила соперниц. Второй стала Анастасия Шевченко, которая была точна на огневых рубежах и уступила полсекунды Алимбековой. Бронза у Ирины Казакевич, уступившей чуть больше двух секунд победительнице.

Бабиков стал победителем спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону

Бабиков стал победителем спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону

Ранее Лайф рассказывал, что в аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал россиянин Антон Бабиков. Вместе с ним в тройку сильнейших попали Эдуард Латыпов и Алексей Вагин.

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Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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