Белоруска Алимбекова выиграла спринт на Кубке Содружества по летнему биатлону

Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала победительницей спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону, первый этап которого проходит в Сочи.

Несмотря на два промаха, она продемонстрировала великолепный ход по дистанции и опередила соперниц. Второй стала Анастасия Шевченко, которая была точна на огневых рубежах и уступила полсекунды Алимбековой. Бронза у Ирины Казакевич, уступившей чуть больше двух секунд победительнице.