Депутаты Бундестага отправились на Тайвань в знак солидарности против действий Китая

Депутаты Бундестага от СвДП в воскресенье отправились на Тайвань. Предполагается, что эта поездка может стать причиной дипломатических разногласий с Китаем, пишет немецкая газета Zeit.

По данным издания, целью визита делегации является демонстрация солидарности против угрожающих жестов Китая в отношении Тайваня. Депутаты планируют пробыть в регионе до четверга.

Среди членов делегации председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и зампредседателя фракции СвДП Йоханнес Фогель. Они планируют встретиться с политиками из правительства и оппозиции, а также с правозащитными организациями, представителями бизнеса и военными.

Разногласия с Китаем, по данным издания, могут произойти из-за того, что китайское правительство отвергает визиты иностранных парламентариев на Тайвань. Такие акты там считают вмешательством в свои внутренние дела.