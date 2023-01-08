Депутаты Бундестага отправились на Тайвань в знак солидарности против действий Китая
Депутаты Бундестага от СвДП в воскресенье отправились на Тайвань. Предполагается, что эта поездка может стать причиной дипломатических разногласий с Китаем, пишет немецкая газета Zeit.
По данным издания, целью визита делегации является демонстрация солидарности против угрожающих жестов Китая в отношении Тайваня. Депутаты планируют пробыть в регионе до четверга.
Среди членов делегации председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и зампредседателя фракции СвДП Йоханнес Фогель. Они планируют встретиться с политиками из правительства и оппозиции, а также с правозащитными организациями, представителями бизнеса и военными.
Разногласия с Китаем, по данным издания, могут произойти из-за того, что китайское правительство отвергает визиты иностранных парламентариев на Тайвань. Такие акты там считают вмешательством в свои внутренние дела.
Ранее Лайф писал о том, что США допускают возможность начала военного конфликта между Китаем и Тайванем и намерены не допустить такого развития событий.
Unsplash