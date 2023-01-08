Тренд на натуральность: Топ-5 косметологических процедур, которые будут популярны в 2023 году

В мире красоты на пике популярности сейчас натуральность, эффект отдохнувшего лица. Об этом в беседе с Лайфом рассказала косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова. Она отметила, что современная косметология стоит на трёх китах: натуральность, эффективность и безопасность. А высшее мастерство — сделать так, чтобы не было заметно вмешательства специалиста. Среди основных трендов в косметологии эксперт выделила пять самых важных, без которых не обойтись красавицам в 2023 году.

Косметолог Дарья Фетисова. Фото © Предоставлено LIFE

В первую очередь речь идёт о натуральных губах — так называемые губы без прикосновения. Как объяснила косметолог, это целый комплекс процедур, направленный на омоложение и увлажнение, а в основе — биоревитализация, которая позволяет создать эффект нежных, слегка пухлых, но не объёмных губ, идеально гармонирующих с формой лица, подчёркивающих все достоинства. Филлеры не сдают позиции, но теперь их ставят в микродозах для того, чтобы скорректировать асимметрию. Популярностью будет пользоваться и экстралифтинг.

"Он позволяет за одну процедуру убрать отёки, тонизировать кожу и слой SMAS. В итоге получаем хорошо подтянутое, гармоничное лицо с долгосрочным усилением лифтинга. Для процедуры используется разная комбинация препаратов на основе гиалуроновой кислоты, полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция, мезотерапии и биорепарации", — отметила Фетисова.

Она добавила, что в бьюти-тренды 2023 года попала и идеальная кожа с "эффектом фотошопа", который можно получить благодаря профессиональному омолаживающему домашнему уходу. По словам эксперта, косметика на основе стволовых клеток и цитокинов направленного действия стала настоящим открытием прошлого года. Такой уход подбирают по типу кожи, это стало настоящим спасением для тех, кто хочет выглядить красиво в любом возрасте. Косметолог также отметила, что домашний энзимный пилинг и сыворотка для мезороллера помогут добиться идеальной кожи на лице, шее и в области декольте.

Голливудского лоска и бархатистости кожи поможет добавить фототерапия на аппарате Ellipse. Такая процедура также поможет убрать купероз и пигментацию, улучшит качество кожи и удалит любые воспалительные элементы и морщины. Фетисова также рассказала о своей авторской методике — безоперационной блефаропластике — для решения проблемы с нависшим верхним веком, объёмным и отёчным нижним веком, пигментацией и морщин вокруг глаз.

"Такая процедура станет идеальным решением для тех, кто не готов к хирургическому вмешательству", — заключила она.