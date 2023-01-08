Сторонники экс-президента Бразилии устроили беспорядки в столице и захватили здание Конгресса

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента в столице страны. После того как их выдвиженец проиграл выборы, они протестуют против итогов голосования. Как сообщают местные СМИ, полиция пытается разогнать их, используя газ и шумовые гранаты.

Захват Национального конгресса Бразилии сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Видео © Twitter / BNONews / Metropoles / RoyalIntel_ / Jakelyneloiola_

"Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — сообщает портал G1.

Уточняется, что правоохранительными органами применяются перцовый газ и светошумовые гранаты. На видео, размещённом в Сети, видно, что манифестанты вооружены палками и камнями. В то же время газета Folha сообщает, что протестующие уже покинули здание парламента. А "CNN в Бразилии" отмечает, что сторонникам Болсонару удалось проникнуть в президентский дворец и захватить его. По некоторым данным, на фоне протестов нынешний президент Лула да Силва был эвакуирован на окраину столицы.

Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента — Жаира Болсонару — он обогнал на два миллиона голосов.