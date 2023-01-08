Медведев рассказал, как нужно действовать с предателями, желающими "гибели Отечеству"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что с "желающими гибели Отечеству" предателями необходимо действовать по правилам военного времени, если не работают законы. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

"Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени", — написал Медведев.

В этой связи он призвал вспомнить времена Великой Отечественной войны или опыт других стран, где в подобных ситуациях были "специальные правила", которые безукоризненно исполняли "тихие группы незаметных людей".