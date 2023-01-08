"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 20:30

Медведев рассказал, как нужно действовать с предателями, желающими "гибели Отечеству"

Медведев призвал действовать с предателями по "правилам военного времени"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что с "желающими гибели Отечеству" предателями необходимо действовать по правилам военного времени, если не работают законы. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

"Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени", — написал Медведев.

В этой связи он призвал вспомнить времена Великой Отечественной войны или опыт других стран, где в подобных ситуациях были "специальные правила", которые безукоризненно исполняли "тихие группы незаметных людей".

"На поле боя тебя никогда не будет": Актёр Фидаров ответил на резкие слова Смольянинова

"На поле боя тебя никогда не будет": Актёр Фидаров ответил на резкие слова Смольянинова

Ранее уехавший из России актёр Артур Смольянинов заявил о том, что готов сражаться за Украину. На его словах сосредоточили внимание в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров