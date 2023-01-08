Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал, что тот не уходит из ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не собирается полностью уходить из индустрии ММА, а лишь ограничит работу со своей командой. Об этом рассказал его троюродный брат — президент Eagle FC — Шамиль Завуров, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. У нас же команда большая: то Ислам готовится, то Усман, то Умар, то Тагир, то Зуба. У ребят постоянные тренировки. И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. Остальное время у него были разъезды, поездки, соревнования, подготовка", — отметил Завуров.

По его словам, Хабиб решил признаться своим подопечным, что не сможет с каждым из них ездить на подготовку к боям, так как нужно уделять время семье. При этом он не перестанет помогать членам команды, а разговоры про его "уход из ММА" Завуров назвал "раздуванием СМИ".