Московский зоопарк показал, как панда Жуи приносит конфеты к вольеру возлюбленной

Московский зоопарк показал видео, где его обитатель — панда Жуи — ждёт встречи со своей возлюбленной — пандой Диндин. После того как жителям парка подарили новогодние подарки, жених решил поделиться ими со своей подругой и стал носить их к двери её домика.

Панда Жуи ждёт встречи с возлюбленной по кличке Диндин. Видео © Telegram-канал / Московский зоопарк

"Наш герой катался с горок, тряс конфету, крутил игрушки и бегал, но всё равно постоянно возвращался", — написали сотрудники зоопарка в Telegram-канале.

На кадрах видно, что жизнелюбивое животное радостно катается с горки, приносит большую новогоднюю конфету, даже разрывает её, убегает, но всегда возвращается на одно и то же место. По словам сотрудников зоопарка, это потому что он чует на той территории запах Диндин и понимает, что встреча с ней возможна только там.