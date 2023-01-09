Московский зоопарк показал, как панда Жуи приносит конфеты к вольеру возлюбленной
Московский зоопарк показал видео, где его обитатель — панда Жуи — ждёт встречи со своей возлюбленной — пандой Диндин. После того как жителям парка подарили новогодние подарки, жених решил поделиться ими со своей подругой и стал носить их к двери её домика.
Панда Жуи ждёт встречи с возлюбленной по кличке Диндин. Видео © Telegram-канал / Московский зоопарк
"Наш герой катался с горок, тряс конфету, крутил игрушки и бегал, но всё равно постоянно возвращался", — написали сотрудники зоопарка в Telegram-канале.
На кадрах видно, что жизнелюбивое животное радостно катается с горки, приносит большую новогоднюю конфету, даже разрывает её, убегает, но всегда возвращается на одно и то же место. По словам сотрудников зоопарка, это потому что он чует на той территории запах Диндин и понимает, что встреча с ней возможна только там.
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Как писал ранее Лайф, в Московском зоопарке начали принимать ёлки. По словам сотрудников, играть с пушистыми деревьями любят практически все животные: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели экспозиции "Фауна России".
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