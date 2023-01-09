Spiegel: Власти Германии "лихорадочно" ищут обещанные Киеву БМП Marder

Власти Германии начали "лихорадочно" искать 40 БМП Marder, которые пообещали поставить Украине, но для этого может потребоваться взять что-то из собственных запасов. Об этом сообщает журнал Spiegel .

По данным издания, после решения Шольца о поставках БМП Киеву власти страны начали думать, откуда будут взяты машины. При этом 60 необходимых БМП Marder есть у оборонного концерна Rheinmetall, однако на их модернизацию может уйти слишком много времени, тогда как Берлин планирует передать их Украине уже в марте.