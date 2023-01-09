Spiegel: Власти Германии "лихорадочно" ищут обещанные Киеву БМП Marder
Власти Германии начали "лихорадочно" искать 40 БМП Marder, которые пообещали поставить Украине, но для этого может потребоваться взять что-то из собственных запасов. Об этом сообщает журнал Spiegel.
"Канцлер Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь Федеральное правительство [Германии] лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты", — говорится в публикации.
По данным издания, после решения Шольца о поставках БМП Киеву власти страны начали думать, откуда будут взяты машины. При этом 60 необходимых БМП Marder есть у оборонного концерна Rheinmetall, однако на их модернизацию может уйти слишком много времени, тогда как Берлин планирует передать их Украине уже в марте.
А ранее в Германии заявили, что не будут поставлять Киеву тяжёлые танки Leopard в одностороннем порядке. Как напомнил сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Ларс Клингбайль, сейчас ни одна страна в мире не передаёт Украине подобную технику.
dpa / picture-alliance