"Джо, нет!": В США пришли в ужас от планов Байдена баллотироваться на второй срок

В редакции газеты The New York Post пришли в ужас от предполагаемого намерения президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Своей обложкой издание решило призвать его не делать этого.

Обложка газеты The New York Post с надписью "Джо, нет!". Фото © Twitter / Rassegnally

"Джо, нет!" — обращается издание к Байдену на обложке.

За спиной улыбающегося Байдена оформители обложки изобразили шарахающихся во все стороны от его фигуры людей. На их лицах карикатурно изображён ужас, картинка сопровождается надписью "Байден будет баллотироваться в 2024 году". Издание указывает на мысли о выдвижении, несмотря на 80-летний возраст предполагаемого кандидата. Кроме того, автор перечисляет причины, почему этого не хотелось бы допустить: возросший за время президентства Джо уровень инфляции в стране, "катастрофическое" положение на южной границе. Обращается внимание и на усугубляющееся противостояние на международной арене.

"Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить ещё четыре года его президентства", — цитирует издание республиканку Николь Маллиотакис.