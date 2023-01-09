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8 января, 23:25

Овечкин стал рекордсменом по числу сыгранных матчей НХЛ среди россиян

Овечкин установил рекорд по количеству проведённых матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лёд НХЛ в 1317-й раз. Таким образом, хоккеисту удалось по числу сыгранных матчей в лиге обогнать Алексея Ковалёва и занять первое место по этому показателю среди российских игроков.

Произошло это во время домашней встречи "столичных" против "Коламбуса". К середине второго периода "Вашингтон" обыгрывает соперника со счётом 1:0.

Овечкин, Кучеров, Капризов и другие россияне приглашены для участия в Матче звёзд НХЛ

Овечкин, Кучеров, Капризов и другие россияне приглашены для участия в Матче звёзд НХЛ

Ранее Лайф писал, что игра "Вашингтон Кэпиталз" против "Нэшвилл Предаторз" сравняла Овечкина с рекордсменом по количеству матчей среди россиян Ковалёвым. Для 37-летнего форварда тот матч был 1316-м в НХЛ.

Обложка ©

NHL.com

Арина Родионова

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