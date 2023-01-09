Овечкин стал рекордсменом по числу сыгранных матчей НХЛ среди россиян
Овечкин установил рекорд по количеству проведённых матчей в НХЛ среди россиян
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лёд НХЛ в 1317-й раз. Таким образом, хоккеисту удалось по числу сыгранных матчей в лиге обогнать Алексея Ковалёва и занять первое место по этому показателю среди российских игроков.
Произошло это во время домашней встречи "столичных" против "Коламбуса". К середине второго периода "Вашингтон" обыгрывает соперника со счётом 1:0.
Ранее Лайф писал, что игра "Вашингтон Кэпиталз" против "Нэшвилл Предаторз" сравняла Овечкина с рекордсменом по количеству матчей среди россиян Ковалёвым. Для 37-летнего форварда тот матч был 1316-м в НХЛ.