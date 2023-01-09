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8 января, 23:00

Аршавин назвал российского вратаря, которого "Зенит" может купить за 10 млн евро

Аршавин заявил, что "Зенит" может подписать вратаря сборной России Сафонова

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании вратаря сборной России из футбольного клуба "Краснодар" Матвея Сафонова, тогда как другие представители нашей страны на данную позицию клубом не рассматриваются. Об этом в эфире YouTube-каналу "СБГ ШОУ" рассказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых Андрей Аршавин.

"Если говорить о российских голкиперах, "Зениту" нужен только Матвей Сафонов, а остальные — нет. За 10 миллионов евро надо брать, даже не думая", — рассказал Аршавин.

Отметим, что 23-летний Сафонов является основным голкипером не только "Краснодара", но и сборной России. В составе "быков" в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых пропустил 31 гол во всех турнирах.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" обменял нападающего Юри Алберто в бразильский "Коринтианс", а взамен получил защитника Роберто Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

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РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин

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