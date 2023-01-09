Профессор рассказал, что будет с заболеваемостью гриппом после новогодних праздников
Профессор Аграновский спрогнозировал спад эпидемии гриппа после новогодних праздников
После завершения новогодних праздников эпидемия гриппа пойдёт на спад, а нынешняя ситуация с заболеваемостью является штатной. Об этом Ura.ru рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
"Штатная ситуация со всем, что у нас сейчас циркулирует, включая коронавирус. Грипп колеблется. Очевидно, что сейчас будет ослабление", — отметил Аграновский.
Он заметил, что во время праздников люди либо отмечают их в небольших компаниях, либо же сидят по домам, а значит, гораздо меньше контактируют. Данное явление вирусолог назвал регулярным.
Ранее же Лайф рассказывал, что главными отличительными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса.
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