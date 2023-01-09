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8 января, 21:48

Госсекретарь США Блинкен осудил беспорядки в столице Бразилии

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил беспорядки, которые начались 8 января в столице Бразилии, и выразил поддержку президенту страны Луле да Силве. Об этом он написал в своём твиттере.

"Мы осуждаем сегодняшние атаки на президентство Бразилии, [Национальный] конгресс и [Федеральный] верховный суд. Использование насилия для того, чтобы совершать нападения на демократические институты, всегда неприемлемо", — написал Блинкен.

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января из-за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января из-за беспорядков

Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин

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