Госсекретарь США Блинкен осудил беспорядки в столице Бразилии

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил беспорядки, которые начались 8 января в столице Бразилии, и выразил поддержку президенту страны Луле да Силве. Об этом он написал в своём твиттере.

"Мы осуждаем сегодняшние атаки на президентство Бразилии, [Национальный] конгресс и [Федеральный] верховный суд. Использование насилия для того, чтобы совершать нападения на демократические институты, всегда неприемлемо", — написал Блинкен.