В Саратове автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

В Саратове автомобиль с людьми внутри провалился в яму с кипятком, которая образовалась на дороге из-за коммунальной аварии. Один из прохожих получил ожог. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, по инциденту возбуждено уголовное дело.

"7 января <...> на улице Академика Антонова в городе Саратове допущена технологическая авария, повлёкшая прорыв горячей воды систем водоснабжения, вследствие которого 26-летний мужчина получил ожог кипятком", — сообщает ведомство.

Уточняется, что в самом автомобиле, попавшем в яму, находились двое взрослых и ребёнок, они не пострадали. Прохожий госпитализирован с ожогом средней степени тяжести. Уголовное дело возбуждено об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности при эксплуатации сетей водоснабжения.