В ЕС анонсировали возможное возобновление переговоров с Россией по поставкам газа
Депутат Европарламента Мариани: Переговоры по поставкам газа из РФ начнутся в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы могут начаться переговоры между Россией и Евросоюзом по возможности возобновления поставок газа, однако пока страны опасаются давления со стороны США. Об этом "Известиям" рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского", — отметил Мариани.
Парламентарий заметил, что из-за мягкой зимы жители Европы никак не пострадали из-за перебоев в поставках энергоресурсов. При этом в Европарламенте уверены, что стратегия полного исключения контактов с Москвой не принесёт успеха, ведь СПГ стоит крайне дорого, а альтернативные варианты не так эффективны.
Ранее Лайф писал о том, что за отказ от российского газа на фоне украинского конфликта Европе уже пришлось заплатить порядка одного триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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