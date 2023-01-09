"Это гонения на Христа": Митрополит Павел назвал службу ПЦУ в Успенском соборе "надругательством"

После проведения Рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры настоятель её монастыря – митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях. Богослужение провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

"Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на её главу — Христа", — приводит слова настоятеля, сказанные во время Рождественского богослужения в храме Агапита Печерского на территории Нижней лавры, украинское издание "Страна".

Митрополит Павел сравнил испытание, которое выпало на Успенский собор в результате богослужения ПЦУ, с настоящим "надругательством". Он указал на то, что при этом присутствовали люди с оружием, которое, по словам священника, направлено против "своего же народа". При этом издание отмечает, что на службе присутствовало много военных, политиков, в том числе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

"Нас было десять тысяч, а их — тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа", — сказал митрополит.