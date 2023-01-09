The Daily Telegraph: Британия теряет желание поддерживать Киев оружием
Великобритания теряет желание осуществлять поставки военной техники на Украину. Такое мнение высказал бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании (2006–2009) Ричард Даннат. Свои выводы он объяснил отсутствием актуальных сообщений о поддержке Киева танками или другой бронетехникой со стороны Соединённого Королевства.
Как пишет The Daily Telegraph, офицер указал на то, что в многоголосье стран — Франции, Германии и США, то и дело объявляющих о новой помощи Украине, Англия словно "потеряла свой голос". А прежде, по словам Данната, Британия занимала весьма решительную позицию в этом отношении. Одновременно бывший военачальник отметил, что его страна не располагает в данный момент ресурсами, позволяющими предоставить Киеву боевую технику для современных наземных операций. Генерал обосновал это отсутствием финансирования армии, вылившимся в дефицит бронемашин в королевских ВС. Так, он указал на то, что те же имеющиеся в распоряжении Сухопутных сил Великобритании Challenger 2 или бронемашины Warrior заметно устарели.
Даннат также упомянул, что между тем поставка новеньких бронемашин Ajax была фактически сорвана. Нет и давно обещаемых армии бронемашин Boxer. Генерал усмотрел возможный вариант помощи Украине в том, чтобы передать туда бронемашины Warrior. И при этом напомнил, что срок службы их практически истекает.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с британским премьером Риши Сунаком дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. Как утверждает украинский лидер, по данному вопросу уже есть "конкретные решения".
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Wikipedia / Davric