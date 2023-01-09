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8 января, 22:55

Смартфоны от Apple и Samsung потеряли лидерство по продажам в РФ в 2022 году

Смартфоны от компаний Apple и Samsung по итогам 2022 года упустили лидерство в доле продаж устройств на российском рынке, пропустив вперёд представителей китайских брендов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сеть "М.Видео – Эльдорадо".

Всего за прошедшие 12 месяцев было продано 24 миллиона устройств, большая часть из которых (65%) — китайские. В штучном выражении лидером рынка стала компания Xiaomi, а корейский Samsung упустил первую строчку впервые за десять лет. Apple же и вовсе стала четвёртой.

По итогам года самыми популярными на российском рынке смартфонами стали Xiaomi Redmi 9A и Redmi Note 10S, третьим — iPhone 11.

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Обложка ©

Freepik.com / DCStudio

Артур Белкин

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