В Бразилии задержаны 150 участников беспорядков, 30 арестованы

Из числа сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, устроивших беспорядки, задержано 150 человек. Об этом сообщает портал G1. Ресурс уточняет, что постановлением судьи Верховного суда страны арестовано 30 манифестантов.

"Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления", — говорится на сайте.

По информации портала, президент Бразилии Лула да Силва сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Для того чтобы урегулировать ситуацию, ему пришлось задействовать федеральные силы. Как пишет сайт, в оказавшихся на какое-то время захваченных зданиях Конгресса, Верховного суда и дворца Планалту есть следы грабежа. Дальнейшая судьба протестующих 150 человек сейчас решается.