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8 января, 23:40

Байден прокомментировал беспорядки сторонников Болсонару в столице Бразилии

Байден назвал возмутительными беспорядки в столице Бразилии

Президент США Джо Байден назвал возмутительными беспорядки в столице Бразилии, которые устроили сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару, несогласные с итогами выборов главы государства.

"Это возмутительно", — заявил Байден журналистам.

Госсекретарь США Блинкен осудил беспорядки в столице Бразилии

Госсекретарь США Блинкен осудил беспорядки в столице Бразилии

Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков.

Обложка ©

EPA / TASS

Артур Белкин

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