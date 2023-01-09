Байден прокомментировал беспорядки сторонников Болсонару в столице Бразилии
Байден назвал возмутительными беспорядки в столице Бразилии
Президент США Джо Байден назвал возмутительными беспорядки в столице Бразилии, которые устроили сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару, несогласные с итогами выборов главы государства.
"Это возмутительно", — заявил Байден журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков.
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EPA / TASS