В Турции девятилетний мальчик случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьём

На юго-востоке Турции в городе Сиверек провинции Шанлыурфа девятилетний ребёнок, решив сделать фотографию с ружьём, случайно застрелил свою мать. Об инциденте сообщает газета Sabah.

"Девятилетний мальчик фотографировался с ружьём, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним матери", — сообщила газета.

Выстрел услышали родственники, они и вызвали экстренные службы. На месте происшествия полицейские обнаружили мать мальчика, лежащую в луже крови. Как отмечает издание, спасти женщину уже было невозможно. Сына убитой допросили в участке при психологе. После этого мальчика отпустили. Ведётся расследование трагедии.