"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 23:48

В Турции девятилетний мальчик случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьём

На юго-востоке Турции в городе Сиверек провинции Шанлыурфа девятилетний ребёнок, решив сделать фотографию с ружьём, случайно застрелил свою мать. Об инциденте сообщает газета Sabah.

"Девятилетний мальчик фотографировался с ружьём, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним матери", — сообщила газета.

Выстрел услышали родственники, они и вызвали экстренные службы. На месте происшествия полицейские обнаружили мать мальчика, лежащую в луже крови. Как отмечает издание, спасти женщину уже было невозможно. Сына убитой допросили в участке при психологе. После этого мальчика отпустили. Ведётся расследование трагедии.

Под Белгородом мужчина случайно застрелил друга на охоте

Под Белгородом мужчина случайно застрелил друга на охоте

Ранее Лайф писал, что в Дагестане 14-летний подросток случайно застрелил приятеля из охотничьего ружья отца. Подросток достал охотничий карабин из сейфа и по неосторожности выстрелил в друга.

Обложка ©

Sabah

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров