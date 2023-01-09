Эксперт рассказал, как избежать попадания "молодых" вирусов в гаджеты

Некоторые вредоносные программы могут загрузиться в компьютер даже при наличии в нём антивируса, ведь базы не всегда знают о новинках, появляющихся в этой сфере. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Он уточнил, что данные базы позволяют определить только тот или иной кусок программного кода или какое-то поведение, которое ей знакомо.

"Новые вирусы — с новой логикой, с использованием новых функций, очень часто [с использованием] обновлений ОС и их уязвимостей — не всегда быстро появляются в антивирусных базах. Поэтому самые "молодые" вирусы может быть сложнее выявить", — объяснил Сизов в интервью радио Sputnik.

Чаще всего обходят антивирусы те программы, которые маскируются под легальное ПО. Как объяснил эксперт, такие обычно запрашивают разрешения. Таким образом, хозяин сам даёт им допуск к гаджету. Обычно они "маленькие", не пытаются изменить файловую систему, но контролируют действия. При этом пользователь, перепутав запрос, сам не подозревает, что сделал. Тем временем среди проникнувших зловредов, по словам специалиста, могут быть вирусы-шпионы или кейлогеры. Последние направлены на считывание данных, вводимых на клавиатуре. Они в основном похищают информацию, связанную с платёжными реквизитами. Таким образом, нужно чаще обновлять антивирус и внимательно присматриваться к разрешениям, посоветовал собеседник сайта.

"Это могут быть номера карт, логины и пароли для входа в личные кабинеты интернет-банков, для доступа к аккаунтам в соцсетях, данные электронной почты", — перечислил Сизов цели вирусов-кейлогеров.