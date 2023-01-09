Селёдка или бургер: Эксперт оценил пользу и вред рыбных консервов и сравнил их с фастфудом
Нутрициолог Бобунов рассказал, что консервированная рыба полезней фастфуда
Несмотря на то что в консервированной рыбе содержится много соли, она гораздо полезнее, чем тот же фастфуд. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов.
"В целом вместо того, чтобы купить какой-нибудь вредный фастфуд, гораздо лучше съесть рыбу из банки", — посоветовал Бобунов в интервью "Москве 24".
По словам специалиста, в консервированной рыбе есть белок, жиры и множество полезных элементов. Он отметил, что в ней сохраняются йод, кальций, калий, фосфор, железо, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Бобунов также рекомендовал среди разных видов консервов выбирать те, что в собственном соку, где в составе рыба, вода и соль. Кстати, насчёт последней — её дозировки, по мнению эксперта, не вредны, если не есть консервы каждый день. А вот продукцию в масле или в томатном соусе Бобунов посоветовал обходить стороной.
Ранее Лайф писал, что диетолог Мухина рекомендовала покупать дикое мясо в виде консервов. В таком случае, по её словам, мясо проходит процесс автоклавирования, где температурный фактор достаточен для разрушения гельминтов.
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