Селёдка или бургер: Эксперт оценил пользу и вред рыбных консервов и сравнил их с фастфудом

Несмотря на то что в консервированной рыбе содержится много соли, она гораздо полезнее, чем тот же фастфуд. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов.

По словам специалиста, в консервированной рыбе есть белок, жиры и множество полезных элементов. Он отметил, что в ней сохраняются йод, кальций, калий, фосфор, железо, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Бобунов также рекомендовал среди разных видов консервов выбирать те, что в собственном соку, где в составе рыба, вода и соль. Кстати, насчёт последней — её дозировки, по мнению эксперта, не вредны, если не есть консервы каждый день. А вот продукцию в масле или в томатном соусе Бобунов посоветовал обходить стороной.