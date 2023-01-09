Бастрыкин поручил доложить о деталях убийства трёх лиц при пожаре в Москве
О ходе расследования убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы должно быть лично доложено председателю Следственного комитета России. Соответствующее поручение руководителю столичного ГСУ СКР дал сам Александр Бастрыкин.
"Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в Москве", — говорится в сообщении Следкома.
Глава столичного ГСУ СКР доложит Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах.
Как писал Лайф ранее, уголовное дело возбуждено после убийства и пожара в квартире в Москве. По данным следствия, погибшие были родственниками. Мужчина выстрелил в сторону матери и сестры, после чего устроил пожар и покончил с собой.