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9 января, 02:27

Польский сенатор Бурый разбил "русский" огурец об стол ведущего в эфире телешоу

Сенатор Сейма Польши Яцек Бурый устроил скандал в эфире телеканала TVP Info и раздавил на столе ведущего огурец после того, как его обвинили в обогащении на торговле "русскими" овощами.

Такую реакцию сенатора вызвало заявление ведущего о том, что Бурый считает нынешние цены на топливо небольшими, так как обогащается за счёт того, что торгует огурцами из России. В ответ Бурый заявил, что ведущему шоу не понять, как живут обычные поляки.

"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", — заявил Бурый, после чего разбил огурец, который неожиданно достал из кармана, об стол.

В свою очередь, ведущий программы обвинил сенатора в организации "мощного запланированного шоу" прямо в эфире.

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YouTube / TVP Info

Артур Белкин

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