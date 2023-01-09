Эксперты рассказали, когда лучше всего менять работу

Самое подходящее время в году, чтобы поменять работу, — это весна и период с августа по ноябрь. Кроме того, россияне крайне редко работают всю жизнь на одном месте, каждый третий меняет организацию раз в четыре – пять лет, треть — раз в один – три года. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Как пишет РИА "Новости", специалист выделила как самое подходящее время с середины февраля до половины мая. Это связано с тем, что одни компании выходят из затишья после зимы, другие ищут работников на следующий сезон. Второй удачный период — с конца августа до начала ноября. Это начало новых бизнесов. А вот январь и декабрь лучше не брать во внимание, посоветовала Санина. В то же время её коллега, директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов, указал, что начало года, напротив, идеальное время, так как идёт формирование бюджетных циклов. Прокомментировал он и мнение о том, что летом лучше не менять работу.

"Существует распространённое мнение о том, что летом деловая активность снижается, а вместе с ней замедляется темп найма сотрудников, появляется меньше новых вакансий. Такой вывод кажется логичным: сезон отпусков, жара, каникулы у школьников. Однако статистика последних лет показывает, что это миф", — заявил Спасов.