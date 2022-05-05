Мариупольцы пришли в восторг от возможности взять георгиевские ленты и "не сесть в тюрьму"
Одна из жительниц освобождённого города не смогла скрыть крика радости, осознав, что можно свободно носить этот символ.
Волонтёры раздают георгиевские ленточки жителям Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT
В преддверии Дня Победы волонтёры раздали георгиевские ленты жителям Мариуполя. В очередь за ними выстроились как дети, так и взрослые. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видна искренняя радость жителей Мариуполя, который освободили российские военные от украинских националистов. Многие граждане берут по несколько ленточек, чтобы раздать их своим друзьям и соседям. Но в то же время они проявляют уважение к своим соотечественникам — спрашивают, хватит ли их на всех, потому что хотят, чтобы как можно больше людей получили этот символ.
"Хоть можно подержать и не сесть за это в тюрьму! Спасибо!" — радуется одна из жительниц.
Ранее Лайф рассказывал, кто отказывается праздновать победу над нацизмом 9 Мая. В их числе Казахстан, Киргизия и страны Прибалтики. В большинстве случаев причины отказа не объясняют. А президент Молдавии Санду утвердила запрет георгиевской ленты в стране. По её словам, данные символы "продвигают военную агрессию".
Кадр из видео. Telegram / SHOT