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Опубликовано 5 мая 2022, 13:22
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Мариупольцы пришли в восторг от возможности взять георгиевские ленты и "не сесть в тюрьму"

Одна из жительниц освобождённого города не смогла скрыть крика радости, осознав, что можно свободно носить этот символ.

Волонтёры раздают георгиевские ленточки жителям Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT

В преддверии Дня Победы волонтёры раздали георгиевские ленты жителям Мариуполя. В очередь за ними выстроились как дети, так и взрослые. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видна искренняя радость жителей Мариуполя, который освободили российские военные от украинских националистов. Многие граждане берут по несколько ленточек, чтобы раздать их своим друзьям и соседям. Но в то же время они проявляют уважение к своим соотечественникам — спрашивают, хватит ли их на всех, потому что хотят, чтобы как можно больше людей получили этот символ.

"Хоть можно подержать и не сесть за это в тюрьму! Спасибо!" — радуется одна из жительниц.

Полиция Молдавии будет штрафовать жителей Гагаузии за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии будет штрафовать жителей Гагаузии за ношение георгиевской ленты

Ранее Лайф рассказывал, кто отказывается праздновать победу над нацизмом 9 Мая. В их числе Казахстан, Киргизия и страны Прибалтики. В большинстве случаев причины отказа не объясняют. А президент Молдавии Санду утвердила запрет георгиевской ленты в стране. По её словам, данные символы "продвигают военную агрессию".

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Кадр из видео. Telegram / SHOT

Оксана Попова
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