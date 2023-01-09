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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 06:27
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Российские военные освободили Бахмутское в ДНР

Штаб теробороны: Силы РФ освободили населённый пункт Бахмутское в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Бахмутское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных. Также ликвидированы три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

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Оксана Попова
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