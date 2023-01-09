Российские военные освободили Бахмутское в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Бахмутское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское", — сказано в сообщении.