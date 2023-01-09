Сенатор Косачёв назвал беспорядки в Бразилии бессмысленным "путчем в никуда"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал бессмысленным "путчем в никуда" беспорядки, которые в эти дни происходят в Бразилии. Напомним, 1 января он участвовал в инаугурации избранного президента страны Лулы да Силвы в составе российской делегации во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

"Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший [Жаир] Болсонару открестился, что делает ему честь", — написал он в телеграм-канале.