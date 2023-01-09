Сенатор Косачёв назвал беспорядки в Бразилии бессмысленным "путчем в никуда"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал бессмысленным "путчем в никуда" беспорядки, которые в эти дни происходят в Бразилии. Напомним, 1 января он участвовал в инаугурации избранного президента страны Лулы да Силвы в составе российской делегации во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.
"Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший [Жаир] Болсонару открестился, что делает ему честь", — написал он в телеграм-канале.
Сенатор подчеркнул, что остаётся только желать "далёкой-близкой Бразилии" восстановления правопорядка, стабильности и процветания. Новоизбранному бразильскому президенту Луле да Силве он пожелал уверенности в собственной правоте, а также последовательности в действиях.
Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. После того как их выдвиженец проиграл выборы, они протестуют против итогов голосования. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков. Действия погромщиков возмутили и президента США Джо Байдена.
ТАСС / Михаил Терещенко