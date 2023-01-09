Минобороны Тайваня снова зафиксировало самолёты и корабли Китая у острова

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение 57 самолётов и четырёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.

"За период с 06:00 8 января до 06:00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолётов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", — сказано в сообщении.

В частности, в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 воздушных судов. В их числе три разведывательных беспилотника BZK005, шесть истребителей J11, два стратегических бомбардировщика H6, а также 12 истребителей J16. Для наблюдения за ситуацией Минобороны острова задействовало корабли, военную авиацию, а также развернуло зенитные ракетные комплексы.