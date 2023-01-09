Цены на газ в Европе упали до показателя годичной давности из-за тёплой зимы

Аномально тёплые ноябрь и начало января позволили Европе сэкономить на топливе. В связи с этим газ в хранилищах ЕС удержан практически на рекордном в истории уровне. А цены на голубое топливо вернулись к показателям годичной давности, снизившись до 780 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что критическая зона отопительного сезона миновала для стран ЕС. Ещё одной причиной падения цен стало увеличение выработки ветрогенерации. При этом издание сообщает, что сокращение поставок из РФ никак не повлияло на ситуацию со стоимостью. Доля российского газа в Европе сейчас составляет не более 4%.