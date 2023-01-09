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9 января, 04:23

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

В Алтайском крае перевернулся автобус, в котором находилось 54 человека

В Панкрушихинском районе Алтайского края перевернулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Караганда – Новосибирск. По данным региональной прокуратуры, на его борту находилось 54 человека.

Инцидент произошёл в 17 километрах от села Панкрушиха. По некоторым данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Как сообщили Лайфу в региональном главке МЧС РФ, шесть человек обратились за помощью к медикам, один из них был госпитализирован с подозрением на ушиб головного мозга.

Семь вахтовиков пострадали при возгорании автобуса под Томском

Семь вахтовиков пострадали при возгорании автобуса под Томском

Ранее Лайф рассказывал, что в Сенегале в результате столкновения двух автобусов погибло более 40 человек.

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VK / В КУРСЕ 22 — новости Барнаула и Алтайского края

Артур Белкин

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