Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

В Панкрушихинском районе Алтайского края перевернулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Караганда – Новосибирск. По данным региональной прокуратуры , на его борту находилось 54 человека.

Инцидент произошёл в 17 километрах от села Панкрушиха. По некоторым данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Как сообщили Лайфу в региональном главке МЧС РФ, шесть человек обратились за помощью к медикам, один из них был госпитализирован с подозрением на ушиб головного мозга.