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9 января, 03:43

Кабинет президента Бразилии Лулы да Силвы не пострадал во время беспорядков

Рабочий кабинет президента Бразилии Лулы да Силвы не пострадал во время беспорядков в городе Бразилиа и погромов в резиденции главы государства. Об этом пишет O Globo со ссылкой на министра – руководителя секретариата по общественным связям правительства Паулу Пименту.

"Кабинет президента Лулы защищён более толстым стеклом. Нужно преодолеть несколько [преград], двери усилены перекладинами, [периметр] изолирован, как аквариум. Они не смогли попасть туда", — рассказал Пименту.

А вот кабинет супруги президента Розанджелы да Силвы разрушен полностью, так как находится вне защищённого периметра. Наибольший урон протестовавшие нанесли управлению общественных связей, где помимо оборудования повреждения получили и предметы интерьера.

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Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков. Действия погромщиков возмутили президента США Джо Байдена.

Обложка ©

Twitter / BNONews

Артур Белкин

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