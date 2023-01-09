Рабочий кабинет президента Бразилии Лулы да Силвы не пострадал во время беспорядков в городе Бразилиа и погромов в резиденции главы государства. Об этом пишет O Globo со ссылкой на министра – руководителя секретариата по общественным связям правительства Паулу Пименту.

"Кабинет президента Лулы защищён более толстым стеклом. Нужно преодолеть несколько [преград], двери усилены перекладинами, [периметр] изолирован, как аквариум. Они не смогли попасть туда", — рассказал Пименту.