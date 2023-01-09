Кабинет президента Бразилии Лулы да Силвы не пострадал во время беспорядков
Рабочий кабинет президента Бразилии Лулы да Силвы не пострадал во время беспорядков в городе Бразилиа и погромов в резиденции главы государства. Об этом пишет O Globo со ссылкой на министра – руководителя секретариата по общественным связям правительства Паулу Пименту.
"Кабинет президента Лулы защищён более толстым стеклом. Нужно преодолеть несколько [преград], двери усилены перекладинами, [периметр] изолирован, как аквариум. Они не смогли попасть туда", — рассказал Пименту.
А вот кабинет супруги президента Розанджелы да Силвы разрушен полностью, так как находится вне защищённого периметра. Наибольший урон протестовавшие нанесли управлению общественных связей, где помимо оборудования повреждения получили и предметы интерьера.
Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков. Действия погромщиков возмутили президента США Джо Байдена.
Twitter / BNONews