Илон Маск рассказал, что в Twitter появится функция форматирования текстов

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск анонсировал появление инструментов для форматирования текста в его социальной сети.

"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчёркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что опции будут доступны для любых сообщений, хотя и предназначены прежде всего для длинных. Возможность публиковать таковые появится у пользователей в феврале.