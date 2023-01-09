Илон Маск рассказал, что в Twitter появится функция форматирования текстов
Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск анонсировал появление инструментов для форматирования текста в его социальной сети.
"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчёркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", — написал Маск на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что опции будут доступны для любых сообщений, хотя и предназначены прежде всего для длинных. Возможность публиковать таковые появится у пользователей в феврале.
Ранее Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp, продвигавшей горячие линии по предотвращению самоубийств.
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