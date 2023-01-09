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9 января, 03:28

Илон Маск рассказал, что в Twitter появится функция форматирования текстов

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск анонсировал появление инструментов для форматирования текста в его социальной сети.

"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчёркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что опции будут доступны для любых сообщений, хотя и предназначены прежде всего для длинных. Возможность публиковать таковые появится у пользователей в феврале.

Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"

Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"

Ранее Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp, продвигавшей горячие линии по предотвращению самоубийств.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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