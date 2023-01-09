Принц Гарри признался, что много лет считал гибель принцессы Дианы инсценировкой

Принц Гарри, сын погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы, рассказал, что долгое время надеялся, что всё это неправда и его мама жива. Он отметил, что многие годы думал, что она просто решила на время исчезнуть, но обязательно вернётся за ним.

Принц Гарри, принцесса Диана и принц Уильям. Фото © Кинопоиск

"Долгое время я просто отказывался признать, что она ушла", — рассказал Гарри в интервью телеканалу CBS, приуроченном к выходу его книги "Запасной".

Гарри утверждает, что у его брата, принца Уильяма, были такие же ощущения. Их мать погибла в 1995 году. Младшему герцогу Сассекскому было 12 лет. Он рассказал, что всё время проводил в ожидании звонка от мамы и надеялся, что они все воссоединятся. Так, по его словам, продолжалось до тех пор, пока ему не исполнилось 23 года — тогда он впервые посетил Париж.

"Я часто говорил себе с самого утра: "Может быть, это тот день. Может быть, это тот день, когда она снова появится", — вспоминает принц Гарри.