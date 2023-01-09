Большая часть жителей Турции назвала США врагом, а Россию — другом

Подавляющее большинство жителей Турции — 90% — назвали США врагом страны, а вот к России у граждан республики отношение, напротив, достаточно хорошее. Такие данные опроса центра Gezici опубликовал телеканал Ulusal TV .

Так, 62,6% респондентов назвали РФ другом Турции, а 72,8% участников опроса посчитали, что между странами должны быть установлены "хорошие отношения". Отрицательно о России высказалось чуть больше 18% опрошенных. По мнению президента центра Gezici Мурата Гезичи, такие результаты показывают, что общество отворачивается от Запада и начинает больше доверять России.