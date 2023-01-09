ТАСС: В России хотят запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов

В России хотят запустить автоматизированную систему, которая будет выявлять фишинговые сайты. Соответствующая работа ведётся Генеральной прокуратурой РФ совместно с Минцифры России и Роскомнадзором. Об этом пишет ТАСС.

"Ведётся работа, направленная на противодействие использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платёжных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", — заявил собеседник агентства.

Как рассказали в надзорном ведомстве, разработан законопроект, благодаря которому такие мошеннические ресурсы будут оперативно блокироваться. На данном этапе благодаря работе Генпрокуратуры и остальных ведомств был ограничен доступ и прекращено функционирование свыше пяти тысяч фишинговых сайтов.