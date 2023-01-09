Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Уфе

Крупный пожар произошёл в трёхэтажном деревянном доме на улице Сазонова в Уфе. На его месте спасатели нашли два обгоревших тела. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Тушение пожара в Уфе, где были обнаружены тела двух человек. Видео © Телеграм-канал МЧС Башкортостан

"К сожалению, в ходе разбора места пожара по состоянию на 6:00 (4:00 мск) обнаружены фрагменты тел двух погибших", — сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели уточняют, что конструкции ещё продолжают разбирать. На месте работают 45 человек и 14 единиц техники. Ранее мэр Уфы сообщил, что в результате пожара 25 человек в трескучий мороз оказались на улице. Администрация предоставит им временное жилище.