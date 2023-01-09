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9 января, 04:48

РИА "Новости": Россия занимала 50-е место по показателю роста цен в октябре 2022 года

Россия занимала 50-е место среди всех стран мира по показателю инфляции в октябре 2022 года. Об этом пишет РИА "Новости".

В пятёрку лидеров рейтинга стран с самыми высокими показателями инфляции вошли Зимбабве (268,8%), Ливан (158,5%), Венесуэла (155,8%), Судан (102,6%) и Аргентина (88%). Добавим, что соседями России в данном рейтинге стали Чили и Самоа.

Россияне подвели экономические итоги года

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Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что расходы бюджета в 2022 году превысили 30 триллионов рублей, а дефицит увеличился с 0,9% до 2% ВВП.

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freepik.com

Артур Белкин

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