РИА "Новости": Россия занимала 50-е место по показателю роста цен в октябре 2022 года

Россия занимала 50-е место среди всех стран мира по показателю инфляции в октябре 2022 года. Об этом пишет РИА "Новости".

В пятёрку лидеров рейтинга стран с самыми высокими показателями инфляции вошли Зимбабве (268,8%), Ливан (158,5%), Венесуэла (155,8%), Судан (102,6%) и Аргентина (88%). Добавим, что соседями России в данном рейтинге стали Чили и Самоа.