Сухогруз Glory застрял в Суэцком канале, перекрыв движение

Ранее СМИ писали, что судно село на мель, однако, по словам главы администрации канала Усамы Рабиа, оно лишилось хода из-за поломки. Сейчас Glory пытаются отбуксировать, освобождая движение другим судам. Также известно, что сухогруз больше двух недель назад вышел из порта Черноморск на Украине.

Наиболее известный случай в Суэцком канале произошёл с контейнеровозом Ever Given, который cел на мель 23 марта 2021 года, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места. Длительное перекрытие одной из ключевых морских транспортных артерий тогда вылилось в большие убытки для мировой экономики.