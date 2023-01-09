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9 января, 08:34

Сухогруз Glory застрял в Суэцком канале, перекрыв движение

<p>Обложка © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:714587/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic</a></p>

Обложка © Marinetraffic

В Суэцком канале в Египте встал сухогруз Glory. Об этом сообщает Shorouk News.

Ранее СМИ писали, что судно село на мель, однако, по словам главы администрации канала Усамы Рабиа, оно лишилось хода из-за поломки. Сейчас Glory пытаются отбуксировать, освобождая движение другим судам. Также известно, что сухогруз больше двух недель назад вышел из порта Черноморск на Украине.

Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером

Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером

Наиболее известный случай в Суэцком канале произошёл с контейнеровозом Ever Given, который cел на мель 23 марта 2021 года, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места. Длительное перекрытие одной из ключевых морских транспортных артерий тогда вылилось в большие убытки для мировой экономики.

Оксана Попова

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